NORDJYLLAND: Fra 1. juli i år bliver det muligt at finansiere sit sommerhus med realkreditlån på op til 75 procent af husets handelsværdi. I dag er grænsen 60 procent.

Det spår folketingsmedlem Torsten Schack (V), efter at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) netop meddelt Erhvervs- og Vækstministeriet, at det der ikke juridisk er noget til hinder for at sætte grænsen op.

Det var Torsten Schack, der sidste år fremsatte forslaget om at hæve grænsen. Dengang udtrykte ministeriets jurister betænkelighed ved lovligheden, og derfor blev forslaget sendt til bedømmelse i EBA.

- De tre regeringspartier og Dansk Folkeparti bakker op om forslaget, og derfor forventer jeg, at vi allerede kan lovgive om det her i foråret, og at det nye loft kan træde i kraft 1. juli, siger Torsten Schack, der er sit partis erhvervsordfører.

Tusinder at spare

- Jeg håber, at også andre partier vil gå ind for forslaget, for det vil betyde, at flere får råd til at købe eller vedligeholde et sommerhus, tilføjer han.

Hvis grænsen for realkreditlån sættes op fra 60 til 75 procent, kan en køber af et sommerhus til to millioner kroner det første år slippe med en månedlig nettoydelse, der er 665 kroner mindre. Det har Spar Nords chefanalytiker Martin Lundholm beregnet.

Sammenligningen gælder et 30-årigt realkreditlån mod et 20-årigt banklån. Over hele lånets løbetid vil den samlede besparelse være 17.800 kroner, ifølge Spar Nords regnestykke.

Det er næppe nok til for alvor at få gang i handelen med sommerhuse, vurderer den nordjyske Home-ejendomsmægler Morten Dahl.

- Det er rigtigt, at flere får råd til et sommerhus. Men jeg tror ikke, det kommer til at betyde det helt store for markedet. Mange af dem, der vil købe et sommerhus, har i forvejen friværdi i deres bolig eller anden form for luft i økonomien. Det helt store ryk på markedet vil først komme, hvis udlændinge får lov at købe, siger Morten Dahl.