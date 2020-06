Okore har været til afhøring i matchfixingsag

AALBORG: AaB-spilleren Jores Okore har været til afhøring i en sag om matchfixing.

Det bekræfter politikommissær hos Nordjyllands Politi Troels Jul Kjærgaard over B.T.

- Jeg kan bekræfte, at vi har haft den pågældende spiller til afhøring som et naturligt led i efterforskningen. Men jeg kan ikke kommentere, hvad vi helt præcist spurgte om, siger Troels Jul Kjærgaard.

Han tilføjer, at Nordjyllands Politi holder flere muligheder åbne i sagen.

- Lige nu skal vi se, hvor afhøringen leder os hen. Vi undersøger selvfølgelig de spor, der dukker op, siger han.

Nordjyllands Politi bekræftede i maj over for Ritzau, at en kamp i efteråret 2019 bliver efterforsket for mulig matchfixing relateret til AaB.

Ifølge flere danske medier omhandler sagen et gult kort til Okore i AaB's kamp hjemme mod OB 18. oktober sidste år.

Der skulle angiveligt være satset mange penge på, at Okore skulle modtage et gult kort i løbet af kampen, og det fik han efter en hård tackling i kampens tillægstid.

- Jeg er uskyldig. Jeg har ikke og vil ikke være involveret i sådan noget. Jeg går ikke ind for matchfixing eller nogen former for snyd, så jeg ville aldrig nogensinde gøre sådan noget, har Okore udtalt til B.T.

/ritzau/