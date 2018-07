Okore: Kunne være sjovt med Kadrii i AaB

FODBOLD: Overvejelserne var mange hos Jores Okore, da forsvarsspilleren sidste sommer skulle finde en ny klub efter at være røget ud i kulden i FC København.

Et nyt udlandseventyr trak i den tidligere Aston Villa-spiller, men i sidste ende valgte Okore i stedet at skifte til AaB, og det har han ikke fortrudt her godt et år senere.

- Indtil videre ser det ud til, at det var den helt rigtige beslutning for mig, for jeg har nydt rigtig godt af det. Jeg har fået masser af tillid fra holdkammerater, fans og trænerstaben, der har lagt et stort ansvar over på mig, og jeg er rigtig glad for min beslutning, siger Jores Okore.

Søndag står AaB over for FC København, hvor angriberen Bashkim Kadrii står i nogenlunde samme situation som Okore gjorde for et år siden.

AaB er interesserede, og der er langt til spilletid i FC København for Kadrii, der dog endnu ikke har truffet en beslutning om sin fremtid.

- Han skal følge sit hjerte, og jeg ved ikke hundrede procent, hvad hans planer er, men jeg kan bare sige, at hvis han kommer her, så kommer han til at spille fast hver gang. Det er sjovere end at ende på bænken i en udenlandsk klub, siger Jores Okore, der også på et personligt plan håber, at Kadrii kommer til AaB.

- Det kunne være sjovt, hvis han kom her. Vi er fra det samme område, og vi skal nok få det hyggeligt her, siger Jores Okore.

Søndagens møde mellem FC København og AaB fløjtes i gang klokken 18.