Okore på vippen mod FCN

FODBOLD: Jores Okore var ikke med, da AaB tidligere på ugen spillede sig videre i pokalturneringen med en sejr over AC Horsens. Lørdag middag satte forsvarsspilleren sig dog ind i bussen, da holdet satte kursen mod Farum, hvor FC Nordsjælland søndag venter i Superligaen.

- Jeg fik en spiller ned over min ankel (mod Vendsyssel FF, red.), så den fik et lille vrid. Derfor var jeg ikke med mod Horsens, men det går fremad, og jeg synes, jeg er ved at være tæt klar igen, siger Jores Okore.

AaB’s assistenttræner Jacob Friis tør dog ikke garantere, at forsvarsstyrmanden spiller fra start søndag.

- Vi tester ham, når vi kommer til Farum og træner der (lørdag aften, red.), og så må vi se, hvordan det ser ud, lyder det.

AaB må med sikkerhed undvære midtbanespilleren Oliver Abildgaard til kampen, da han sidder ude med karantæne.