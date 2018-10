Okore slipper for straf

FODBOLD: AaB kan alligevel råde over Jores Okore i søndagens lokalbrag mod Vendsyssel FF på Aalborg Portland Park.

Det røde kort, som forsvarsstyrmanden pådrog sig i den seneste runde mod AGF, blev nemlig givet på et forkert grundlag. Det har kampens dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen efterfølgende erkendt, og derfor har AaB fået ret i deres indsigelse til Fodboldens Disciplinærinstans.

Mads-Kristoffer Kristoffersen erkender at have fejlbedømt situationen, da han efterfølgende mener, at der ikke var tale om en oplagt scoringsmulighed, da Jores Okore angiveligt med armen holdt århusianernes Ryan Mmaee tilbage. Udover det røde kort blev der dømt et straffespark, som Tobias Sana misbrugte. Kampen sluttede 2-2.

Fodboldens Disciplinærinstans har på den baggrund besluttet at karantænepointene for udvisningen nedsættes fra 34 til fire point. Det betyder, at forsvarsspilleren ikke har karantæne i AaB’s kommende kampe mod Vendsyssel FF og FC Nordsjælland, idet han i forvejen kun havde optjent seks karantænepoint.