OL-guld er det største i dansk succesduos karriere

TOKYO:Både Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv har høstet stribevis af sejre og store oplevelser i cykelkarrieren.

Men intet overgår guldtriumfen i parløb ved OL lørdag formiddag dansk tid.

- Det er det største. Det absolut største, siger Michael Mørkøv uden at tøve.

- Jeg er helt enig med Michael, lyder det fra Norman, der ellers har prøvet det før. Som blot 20-årig vandt han guld i omnium ved OL i London i 2012.

- London var selvfølgelig også kæmpestort, men jeg var så ung, at jeg ikke tror, at jeg helt forstod, hvor stort det var, siger Lasse Norman Hansen.

Det danske par gik ind til løbet som favorit efter adskillige sejre i de senere år.

Men duoen kom på hårdt arbejde i velodromen og måtte kæmpe til det sidste for at sikre sig sejren med 43 point mod de 40 som både Storbritannien og Frankrig samlede sammen.

- Det er en kæmpe forløsning. I det øjeblik, vi kørte over målstregen, var det svært at tro på. Det var faktisk først, da vi stod på podiet, at jeg forstod det, siger Lasse Norman Hansen.

36-årige Michael Mørkøv var også hed medaljekandidat helt tilbage i 2008, da parløb senest var på det olympiske program. Her blev det til en skuffende sjetteplads med Alex Rasmussen.

Året efter vandt parret VM, hvorefter parløb blev fjernet fra OL-programmet.

- Det var en lang næse at få, fordi det var lige præcis den disciplin, som jeg er allerbedst til.

- Da jeg i 2017 fik at vide, at den ville komme tilbage, var jeg ikke i tvivl om, at det var noget, jeg ville gå efter. På det tidspunkt havde jeg allerede kørt meget med Lasse og vidste, at vi ville have en medaljechance.

- Det her er revanchen fra 2008, så det er mange år at have ventet på det, siger Mørkøv.

Sammen kunne de to banefænomener lade sig hylde på podiet, hvor der blev sunget højt med på den danske nationalhymne.

- Vi skrålede med. Jeg tænkte, at hvis det her er det sidste cykelløb, jeg vinder i min karriere, så skal jeg i hvert fald synge med på nationalmelodien sammen med Lasse, siger Michael Mørkøv.

Danmark er nu oppe på tre guldmedaljer ved OL i Tokyo.

