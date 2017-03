BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: LO Brønderslev-Dronninglund har fået ny formand. Det er Ole Andersen, Asaa.

85 delegerede fra LO Brønderslev-Dronninglunds fagforeninger deltog i det årlige repræsentantskabsmøde. Årets møde var specielt idet Kurt Kristensen takkede af som formand efter 16 år på posten.

Den nu tidligere formand gjorde et kort tilbageblik over de begivenheder han havde stået i spidsen for. Blandt andet i forhold til Brønderslev Marked, 1. maj arrangementerne, plakatmontering i lygtepæle ved de mange valg, beskæftigelsen, Trump og Putin og spandevis af politiske møder. Beretningen blev godkendt og forsamlingen takkede Kurt Kristensen for indsatsen igennem de 16 år.

Et enigt repræsentantskab valgte Ole Andersen fra 3F som ny formand. Ole Andersen bor i Asaa og er kendt med det politiske arbejde igennem mange års medlemskab af LO-bestyrelsen. Han er også LO-repræsentant i det lokale arbejdsmarkedsforum, som er et såkaldt videnscenter i forhold til det kommunale beskæftigelsesudvalg. Den nye formand kunne i sin takketale fortælle, at han vil arbejde på at gøre LO og fagbevægelsen meget mere synlig og dagsordensættende på de områder som kan gavne LO medlemmerne i Brønderslev Kommune. Det skal ske igennem dialog og aktive handlinger.

Ole Andersen tabte i fjor et kampvalg til Kurt Kristensen med få stemmers forskel.