KØBENHAVN: Den ene halvdel af makkerparret Walter & Carlo. Frontfigur for det ekstremt populære TV2-program Eleva2ren. Og mangeårig morgenfrisk vært i Go’ Morgen Danmark.

Har man set fjernsyn inden for de seneste 30 år, kender man formentlig Ole Stephensens ansigt. Og går det som den kendte tv-vært ønsker, kan det ansigt komme til at hænge på lygtepæle rundt om i landet under næste valgkamp.

Stephensen ønsker nemlig at stille op til Folketinget for De Konservative. Det fortæller han til Ekstra Bladet. Han håber at blive valgt som kandidat i Københavns Omegns Storkreds på et møde torsdag aften.

- Jeg meldte mig ind i partiet 22. februar sidste år. På partiets 100-års fødselsdag, siger Ole Stephensen til Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt lide, at De Konservative er den borgerlige grønne stemme.

Det var folketingsmedlem Naser Khader (K), der overbeviste Stephensen om, at han burde melde sig ind i partiet.

Og det er blandt andet Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), der står bag opstillingen af Stephensen, skriver avisen.

De Konservatives forsvarsordfører med mere, Rasmus Jarlov, er valgt for partiet i Københavns Omegns Storkreds.

/ritzau/