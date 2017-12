Olesen: Ærgerligt nederlag

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks kunne ikke følge op på den flotte sejr i Aalborg fredag aften og tabte lørdag med 3-2 efter straffeslag til Gentofte.

Holdet så ellers ud til at have styr på opgøret, da Marko Virtala pludselig stod udækket foran mål og satte udligningen til 2-2 i nettet fem minutter før tid, og på straffeslagene scorede to af gæsternes finner, mens kun Cam Spiro fik pucken i nettet for høgene.

- Vi lader en mand stå helt udækket til sidst, og det straffer de, og det er ærgerligt, for ellers synes jeg egentlig, at vi spiller en ganske god kamp, siger Nick Olesen, der blev noteret for sit 17. sæsonmål i anden periode.

Kampen var fra start præg af, at begge mandskaber havde brugt mange kræfter fredag aften, hvor Frederikshavn vandt i Aalborg, mens Gentofte slog SønderjyskE på straffeslag.

- Det er rigtigt, at vi lige skulle i gang efter den kamp, og selvfølgelig ved vi også, at de har nogle gode straffeskytter, men det har vi også selv, og det var en kamp, vi sagtens kunne havde vundet, siger forwarden.

- Vi har absolut mulighederne til slut i kampen og burde vel også have afgjort den i overtiden, men sådan går det nogen gange. Det bliver stadig en helt utrolig tæt afgørelse på sæsonen, og der er intet, der er afgjort endnu i forhold til topplaceringerne, siger han.