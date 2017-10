Olesen: Fansene fortjener det

ISHOCKEY: Efter fire hjemmebanenederlag er White Hawks i den grad begyndt at finde formen på egen is. For en uge siden blev det 3-0 hjemme mod Hvidovre, og tirsdag aften var det så ligaduksene fra Herning, der blev sendt hjem med et 8-2-nederlag i bagagen.

Bortset fra små ti minutter i tredje periode, så var det et høgehold i fuld kontrol, og det glæder Nick Olesen, der selv bød ind med to scoringer i storsejren.

- Normalt siger man, at man skal spille 60 gode minutter for at vinde i hockey. I dag spiller vi måske kun 50, og må så nøjes med en sejr på 8-2, lyder det med et kækt smil, selvom den mindre gode periode selvfølgelig ærgrer ham.

- Vi bliver måske lidt for afslappede, men det er dejligt at vinde foran vores egne fans igen. Det har de virkelig fortjent efter vores sæsonstart, hvor de bare er blevet ved med at støtte os.

Sejren blev grundlagt af en stærk start på kampen, hvor der stod 4-0 allerede efter seks minutter, og derefter så White Hawks sig aldrig rigtigt tilbage.

- Jeg synes, at vi dominerer fuldstændigt, og vi kan jo egentlig sagtens score flere mål. Man kunne mærke, at vi kom ind til kampen med en rigtig god selvtillid efter de sidste par kampe, så mon ikke det var det, der gjorde, at det gik vores vej i dag.

Næste opgave for høgene er fredag, hvor de skal på besøg hos Aalborg Pirates til et nordjysk lokalopgør. Trods tirsdagens resultat tør Nick Olesen dog ikke love endnu en storsejr.

-Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Men opgørene mod Aalborg er altid superfede, der er altid en masse gejst, og vi kommer med en masse selvtillid, så nu må vi se, siger han.