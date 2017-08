Olesen fuldender dansk nedtur ved PGA Championship

Golfspilleren Thorbjørn Olesen begyndte fredagens anden runde af majorturneringen PGA Championship på en delt førsteplads, men efter 15 huller af anden runde er danskeren helt ude af topstriden.

På grund af mørke nåede Olesen ikke at færdiggøre runden, og det er han muligvis godt tilfreds med.

Hans førsteplads er således forvandlet til en middelmådig placering som nummer 31, og scoren på fire slag under par er forvandlet til to over par.

Det begyndte ellers lovende med en birdie på fredagens første hul. Men så satte nedturen ind med en bogey og to dobbelte bogeys i træk på de første ni huller.

På de næste fem huller blev det til yderligere to bogeys, før spillet blev afbrudt for dagen.

Dermed skal Olesen lørdag spille de resterende tre huller af anden runde.

Såfremt han holder sig under cutgrænsen på fem slag over par, skal han derefter i gang med tredje runde.

De to andre danske deltagere, Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn, er færdige i turneringen.

Søren Kjeldsen havde en forfærdelig fredag på Quail Hollow Club, og han gik anden runde i 78 slag, syv over banens par. Med en samlet score på 151 slag, ni over par, er Søren Kjeldsen placeret på en delt 106.-plads.

Danskeren fik en skidt start med fem bogeys på de ni første huller.

Efter yderligere to bogeys, der blev opvejet af to birdies, gik det galt for Søren Kjeldsen på 17. hul, hvor han blev noteret for en dobbelt bogey.

Thomas Bjørn lå allerede langt tilbage før anden runde, eftersom han brugte 79 slag torsdag.

Fredag klarede danskeren sig kun marginalt bedre med en runde i 77 slag, og med samlet 156 slag er Ryder Cup-kaptajnen langt fra at klare cuttet til finalerunderne.

Thomas Bjørn ligger placeret som delt nummer 136.

I spidsen for turneringen ligger Kevin Kisner fra USA og Hideki Matsuyama fra Japan i otte slag under par.

Forhåndsfavoritterne Jordan Spieth fra USA og Rory McIlroy fra Nordirland er henholdsvis to og tre slag over par.

/ritzau/