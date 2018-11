Bjerregaard rykkede frem i Tyrkiet

GOLF: Nordjyske Lucas Bjerregaard havde en fin fredag på andendagen af European Tour-turneringen Turkish Open.

Frederikshavneren gik fredagens runde i fire slag under par og dermed er han samlet fem slag under par. Det rækker til en delt 25. plads.

Ligeledes nordjyske Søren Kjeldsen gik fredagens runde i tre slag under par, og det er også hans samlede facit efter de to første runder. Kjeldsen er på en delt 37. plads.

Bedste dansker i Tyrkiet er dog Thorbjørn Olesen.

Halvvejs igennem Turkish Open ligger han således på en delt andenplads i turneringen, men han lå længe til at slutte dagen i spidsen for turneringen.

Olesen undgik helt bogeys på de første 35 huller i turneringen, men på sidste hul fredag måtte han notere sig én, og det sendte ham fra førstepladsen til en delt andenplads.

I stedet leverede englænderen Justin Rose en birdie på sidste hul, så han cementerede sin førsteplads i 12 slag under par.

Fredag havde Olesen nået at præstere fem birdies, så efter den afsluttende bogey landede han på fire slag under par og ti slag under par samlet ligesom englænderne Tom Lewis og Danny Willett.

Veteranen Thomas Bjørn ligger delt nummer 53 i samlet par.

/ritzau/