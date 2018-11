Olie i frituregryde brød i brand: Lejlighed ødelagt

AALBORG: Køkkenet i en stuelejlighed i en to etagers ejendom på Konvalvej fik sent torsdag aften voldsomme brandskader, mens resten af lejligheden blev røg og sodskadet ved en brand.

Branden opstod i noget olie i en frituregryde, og alarmen lød klokken 21.46.

- Da en af lejlighedens mandlige beboere forsøgte at flytte gryden med den brændende olie, fik han et svirp over fingrene og tabte gryden, forklarer indsatsleder Jakob Schmidt, Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune.

Det betød, at den brændende olie spredte sig, og der udviklede sig en del røg, som også spredte sig til en nabolejlighed i ejendommen.

Nordjyllands Beredskab rykkede med et fuldt slukningstog. Men brandfolkene kunne ikke forhindre at lejligheden er ødelagt og foreløbig ganske ubeboelig.

Ilden blev dog hurtigt slukket og de to lejligheder ventileret. Ingen mennesker kom til skade ved branden.