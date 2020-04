Oliepriserne stiger efter aftale om rekordstor reduktion

SINGAPORE:Oliepriserne stiger, efter at en række lande er nået til enighed om at skære i produktionen af olie.

Sådan ser tendensen ud på tværs af en række olietyper natten til mandag dansk tid.

Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec), Rusland og andre olieproducerende nationer indgik søndag en aftale om en rekordstor reduktion i produktionen.

I alt skal ti procent af den internationale produktion skæres.

Formålet er at få olien op i pris efter heftige dyk som følge af coronakrisen og priskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland.

Flere steder har markedet da også umiddelbart reageret med prisstigninger.

Den toneangivende Brent-olie er i løbet af handlen steget med 5,0 procent til 33,08 dollar tønden på de asiatiske markeder.

På samme måde er West Texas Intermediate-olien steget med 7,7 procent til 24,52 dollar per tønde.

Opec-generalsekretær Mohammad Barkindo har kaldt aftalen "historisk".

Selv om mandagens prisstigninger umiddelbart er et godt tegn for de olieproducerende økonomier, er det ikke nok til at opveje det fald, der har fundet sted de seneste måneder.

Flere analytikere sætter også spørgsmålstegn ved, om aftalen vil vise sig at være nok.

Således lægges der op til lidt mindre reduktioner end ventet, og aftalen vil ikke nødvendigvis gøre op for det ventede fald i efterspørgslen.

Nogle venter et fald i efterspørgslen på op mod 25 millioner tønder om dagen, mens der kun er planlagt nedskæringer på omkrig ti millioner tønder om dagen.

Derudover er opbevaringsfaciliteter verden over ved at blive fyldt op.

Aftalen faldt oprindeligt på plads torsdag. Men Mexico ønskede ikke at følge de krav, landet blev pålagt i aftalen, og derfor trak processen ud til søndag.

- Aftalen er en smule mindre, end markedet havde forventet, og Mexico ser ud til at være sluppet let, siger Andy Lipow, præsident for konsulentfirmaet Lipow Oil Associates LLC, til Bloomberg News.

- Det hårde arbejde ligger foran os, og markedet er meget skeptisk over for om Opec+ (det uformelle navn for Opec og flere olieproducerende lande uden for sammenslutningen, red.) rent faktisk vil kunne levere reduktioner på omkring ti millioner tønder olie om dagen.

