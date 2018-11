Biograf udsat for usædvanligt indbrud: - Det er jo ren Olsen Banden

THISTED: - Det er jo ren Olsen Banden, det her...

Det siger Carsten Gade Nielsen, sammen med sin søster, Dorte Gade Nielsen, indehaver af Kino 1-2-3, da han fremviser sporene efter et besøg i Thisted-biografen natten til torsdag.

Her slap ukendte gerningsmænd af sted med biografens pengeskab. Men forinden måtte de tilsyneladende erkende, at det ikke ville være muligt at få pengeskabet ud af døren til det lange og smalle rum, hvor det var skruet op på væggen inde i bunden af rummet.

Derfor valgte de en anden løsning: Inde fra en af biografsalene slog de hul i træværket under lærredet - ind til et lille, tomt scenerum. Her kom kobenet igen i aktion, da tyvene brød igennem den gipspladevæg, på hvis anden side pengeskabet var monteret.

Ikke så timet og tilrettelagt

Men måske er det uretfærdigt at sammenligne kuppet med de gerninger, som den populære bande har underholdt danskerne med, blandt andet i Kinos biografmørke. Det erkender Carsten Gade Nielsen.

For der var ikke ret meget "timet og tilrettelagt" a la Egon Olsen over indbrudstyvenes natlige biografbesøg. De nåede at brække stort set alle døre op, inden de fandt lokalet med pengeskabet.

Tyvene kunne i øvrigt arbejde uforstyrret, for Kino 1-2-3 havde ikke nogen alarm. Det får biografen snarest muligt.