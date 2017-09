Omfattende brandskader i Illums Bolighus

KØBENHAVN: Tidligt søndag morgen udbrød en brand i Illums Bolighus på Amagertorv ved Strøget i centrum af København.

Branden bredte sig fra taget og ned i den underliggende etage. Det oplyste Tim Ole Simonsen, der er operationschef hos Hovedstadens Beredskab, søndag morgen.

Søndag eftermiddag er beredskabet færdig med at slukke branden.

- Slukning er færdig. Vi beholder en motorsprøjte på stedet til i morgen tidlig til eftersyn og værdiredning, skriver Hovedstadens Bredskab på Twitter klokken 13.37.

Søndag lidt efter klokken 11 oplyste operationschef Kristian Næsted fra Hovedstadens Beredskab, at branden ser ud til at have medført omfattende skader på bygningen.

- Primært er der brandskader i selve tagkonstruktionen. Derudover er der omfattende vandskader i bygningen.

- Noget er slukningsvand, men noget er også fra knækkede vandrør, som har givet massive skader, sagde Kristian Næsted.

Beredskabet modtog meldingen om branden klokken fire søndag morgen. Siden begyndte et større slukningsarbejde og et stort arbejde med at sikre værdierne i bolighuset.

- Der er tale om en omfattende indsats. Vi har indsat seks stationer og hele vores specialtjeneste, vores frivilligenhed og en masse skadeservice.

- Vi har omkring 100 mand på opgaven, sagde Tim Ole Simonsen klokken otte søndag.

I løbet af formiddagen var en del mandskab dog sendt hjem igen, så der omkring klokken 11 kun var to stationer indsat til efterslukning.

Ingen personer har været i fare i forbindelse med branden.

Amagertorv har været spærret af, men det er søndag eftermiddag igen muligt at passere gågaden som gående.

Branden har udviklet en del røg, og personer i området blev derfor bedt om at søge væk. Det skrev Københavns Politi på Twitter.

- Beboere i området - luk døre og vinduer, hvis røgen når til jeres beboelse, skrev politiet søndag morgen.

Hovedstadens Beredskab vurderer dog ikke, at mange har været påvirket af røgen.

- Nu er det ikke et boligområde, og vores vurdering er ikke, at nogle har været i fare for røg. Men det er klart, at hvis man føler ubehag, må man kontakte egen læge eller 1813, siger operationschef Tim Ole Simonsen.

Illums Bolighus’ administrerende direktør og hovedaktionær, Henrik Ypkendanz, har endnu ikke overblik over omfanget af brandskaderne.

Han siger til BT, at han foreløbig afventer en rapport fra virksomhedens skadeservice.

Det står dog klart, at forretningen, der sælger dansk design, og som har et stort salg i turistsæsonen, ikke åbner mandag.

- Det bliver ikke i dag (søndag, red.) og heller ikke i morgen. Det væsentligste er, at der ikke er nogen, der er kommet til skade. Men der kommer selvfølgelig en periode, hvor vi ikke kan sælge varer, siger Henrik Ypkendanz til BT.

