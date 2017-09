Omrejsende kriminelle har travlt i Nordjylland

NORDJYLLAND: Langt flere udenlandske tyve end først antaget begår indbrud i nordjyske hjem. Det tyder politiets efterforskning af indbruddene på.

- Vi har tidligere vurderet, at omkring en fjerdedel af alle indbrud blev begået af omrejsende kriminelle, men vi vurderer nu, at det tal formentlig er langt større, siger politikommissær Sune Myrup, Nordjyllands Politi.

Han understreger, at politiet ikke ønsker at mistænkeliggøre bestemte nationaliteter, men at de omrejsende indbrudstyve er blevet en stor udfordring for politiet.

Det er især østeuropæiske tyve, der er på spil i Nordjylland, og ofte er det gamle kendinge af politiet, som tidligere er blevet udvist af landet.

Men det holder dem ikke tilbage, og så sent som i sommer blev en rumæner igen dømt for indbrud og for at overtræde sit indrejseforbud for sjette gang.

- Man har tidligere talt om, at det er fattigdoms-kriminelle, der kommer herop. Men det skal vi væk fra, for der er tale om meget professionelle og organiserede personer, der har et godt netværk i hjemlandet, siger politikommissæren.

De omrejsende kriminelle har hen over sommeren især haft travlt i Vendsyssel, og Nordjyllands Politiet er nu ved at undersøge, hvad der kan være årsag til den store aktivitet netop der.

