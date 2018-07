Omstridt borgmester dræbt af snigskytte i Filippinerne

Antonio Halili, der er borgmester i byen Tanauan i Filippinerne, er mandag blevet skudt og dræbt.

Borgmesteren blev ramt i brystet, netop som han han sammen med andre politikere og offentlige personer sang nationalsangen under en offentlig ceremoni uden for byens rådhus.

Halili har gjort sig bemærket som en stærk fortaler for præsident Rodrigo Duterte og dennes benhårde indsats mod narkomaner og narkohandlere.

Blandt andet har borgmesteren arrangeret, at mistænkte narkokriminelle bliver slæbt gennem i gaderne i Tanauan. Nogle gange skete det med et skilt om halsen, hvor der stod "Jeg er narkohandler, du skal ikke gøre som mig".

Inden borgmesteren blev dræbt, havde han været fortaler for, at man skulle gå efter de store narkokarteller i stedet for at gå efter de små narkohandlere.

Han har også antydet, at visse politifolk samarbejder med de store kriminelle netværk.

Sidste år blev borgmesteren selv anklaget for at have forbindelser til narkokarteller, men han afviste alle anklager.

Politiet oplyser, at det skud, der dræbte borgmesteren mandag, formentlig er affyret af en snigskytte.

Trods en større politijagt er gerningsmanden endnu ikke pågrebet.

Tanauan, hvor drabet fandt sted, ligger omkring 70 kilometer syd for Filippinernes hovedstad, Manila.

Siden præsident Duterte kom til magten for to år siden, har hans krig mod narko kostet mindst 4200 formodede narkomaner og påståede narkohandlere livet i sammenstød med politiet.

/ritzau/Reuters