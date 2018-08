Omstridt vildsvinehegn bliver til virkelighed i 2019

Et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse har mandag fået Miljøstyrelsens tilladelse.

Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Dermed er det 70 kilometer lange og op til halvanden meter høje hegn et skridt nærmere at blive til virkelighed.

Hegnet skal forhindre afrikansk svinepest i at brede sig ved at gøre det svært for vildsvin at krydse den dansk-tyske grænse.

Tilladelsen til vildsvinehegnet er givet til Naturstyrelsen, der står for opførelsen af hegnet.

Det forventes, at arbejdet med at sætte hegnet op begynder i starten af 2019 og afsluttes samme år.

Der kom 29 høringssvar i forbindelse med høringen af afgørelsen, hvilket har ført til mindre justeringer. Linjeføringen og udformningen af hegnet er dog uændret.

Hegnet skal understøtte regeringens mål om at udrydde vildtlevende vildsvin i Danmark, skriver styrelsen.

Folketinget vedtog 4. juni vildsvinehegnsloven om opførelse af et hegn, der skal forhindre, at afrikansk vildsvinepest spreder sig til danske svinebesætninger.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, men er konstateret i både tam- og vildsvin i lande tæt på Danmark, skriver Fødevarestyrelsen.

/ritzau/