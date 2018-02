Online præster får flere henvendelser end de kan besvare

Siden det sidste år blev muligt at tale anonymt med en præst hjemme fra sofaen via en smartphone eller en computer, har onlinepræsterne fået langt flere henvendelser, end de har kunnet besvare.

Det første år har der været 3954 henvendelser i chattens åbningstid. Men de fem ansatte præster har kun haft ressourcer til at besvare 2568 af henvendelserne.

"Sjælesorg på Nettet" hedder projektet, der har modtaget 8,3 millioner over en treårig periode fra Folkekirkens Fællesfond og landets ti stifter.

- Vi har oplevet en enorm interesse og også mere, end jeg havde forventet fra starten, siger Pernille Hornum, som er leder af "Sjælesorg på Nettet".

For at imødekomme de mange henvendelser kommer der flere præster til tasterne. Det betyder, at hjemmesiden sjælesorg.nu kan holde åbent søndag aften ud over den faste åbningstid mandag til torsdag.

- De ideelle er jo, at sjælesorg.nu kan holde åbent flere dage. I kraft af at vi udvider åbningstiderne og får flere frivillige, så kan vi selvfølgelig imødekomme flere henvendelser, siger Pernille Hornum.

Henvendelserne til Sjælesorg på Nettet spænder vidt, fortæller Pernille Hornum.

Rigtig mange fortæller om overgreb, men mange henvendelser handler også om kærestesorger, ensomhed, den hemmelige forelskelse og familiære problemer.

- Det er simpelthen alt, hvad det enkelte menneske har på hjertet og går og tumler med, siger Pernille Hornum.

- Præsterne kan lytte aktivt og spørge grundigt ind til menneskets dilemma og ud fra det billede skabe kontakt, så man får en rigtig god samtale og dialog, så mennesket oplever at føle sig mødt og hørt.

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og dækker over en gratis fortrolig samtale med en præst.

