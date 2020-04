Op mod 20.000 om dagen skal testes i hvide telte

KØBENHAVN:De hvide telte, der i sidste uge begyndte at skyde op rundt i landet, skal bruges til at teste op mod 20.000 om dagen for, om de har eller har haft coronavirus.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

I teltene skal det nyoprettede Testcenter Danmark have til huse. Det skal stå for at teste borgere uden symptomer på coronavirus.

Det skyldes, at test skal anvendes langt mere offensivt i indsatsen for at holde kontrol med coronavirus under genåbningen af Danmark.

Testaktiviteten øges derfor også på sygehusene, hvor endnu flere vil blive testet.

Men samtidig oprettes Testcenter Danmark, som indtil videre har fået rejst fem telte - et i hver af Danmarks regioner - men planen er, at flere telte skal rejses.

Her skal borgere testes for, hvorvidt de er smittet med coronavirus. Men de kan også blive testet for, om de har dannet antistoffer, der viser tegn på, at de tidligere har været smittet med coronavirus.

- Vi har arbejdet benhårdt på at øge testkapaciteten, siden coronavirus begyndte at sprede sig i Danmark. Nu har vi fået opbygget kapacitet, og den skal vi udnytte til fulde, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

- På den måde kan vi sikre rettidig behandling af borgere smittet med Covid-19. Og vi kan følge smitteudviklingen i samfundet, og anvende den viden aktivt, når vi gradvist genåbner Danmark.

Oprettelsen af centrene er et led i regeringens langsigtede teststrategi, som vil blive fremlagt i den kommende tid.

Fremover vil man inden for sundhedsvæsnet teste alle borgere med milde symptomer, samt alle patienter, der indlægges på hospitalet, for at sikre, at der ikke sker smittespredning på hospitalerne.

Og så vil der blive åbnet for test af medarbejdere fra sundheds- og ældresektoren i takt med udbygningen af testkapaciteten.

Det er forventningen, at antallet af test inden for kort tid øges til cirka 12.000 om dagen. Der arbejdes på at nå op på 20.000 om dagen, der skal testes i de hvide telte rundt om i landet.

Efterhånden som kapaciteten udbygges skal også et repræsentative udsnit af befolkningen kunne blive testet i teltene for at skabe et overblik over smitteudviklingen i Danmark.

Testcenter Danmark bliver etableret af regeringen i samarbejde med Danske Regioner og med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Det er regionerne, der er ansvarlige for at udføre test, mens Statens Serum Institut står for testkapaciteten.

/ritzau/