Op mod 350 aviser i USA tager til genmæle i Trumps mediekrig

Amerikanske aviser tager torsdag til genmæle mod præsident Donald Trumps gentagne udfald mod nyhedsmedierne. Det sker i en koordineret kampagne, hvor avisernes ledere understreger den frie presses betydning for demokratiet.

The Boston Globe beskylder præsidenten for at "have skabt et mantra om, at medlemmer af pressen, der ikke skamløst støtter den siddende regerings politik, er fjender af folket".

Op mod 350 aviser deltager i kampagnen. Den ledes af The Boston Globe, som har kaldt det en kamp mod Trumps "beskidte krig" mod medierne.

Avisen, der fører an i kampagnen under hashtag #EnemyOfNone, fremhæver, at en fri presse har været et grundlæggende amerikansk princip i over 200 år.

FN-eksperter har kaldt Trumps påstande om "fake news" farlige, fordi de øger risikoen for vold mod journalister.

- Trumps behandling af pressen opmuntrer også autoritære leder som Ruslands Vladimir Putin og Tyrkiets Recep Tayyip Erdogan til at behandle journalister som fjender, skriver Boston Globe.

Forkæmperne for den frie presse advarer også om, at Trumps fremfærd kan svække forfatningens grundlæggende principper og frihedsrettigheder.

The New York Times, som er en af de aviser, der hyppigst bliver udsat for Trumps angreb, bringer en leder under en gigantisk overskrift skrevet med store bogstaver: "EN FRI PRESSE HAR BRUG FOR DIG".

- Det er kun en selvfølge at kritisere pressen, hvis den for eksempel har misforstået noget. Men at insistere på at fakta, som man ikke bryder sig om, er "fake news", er farligt for demokratiets trivsel".

- Og at kalde journalister for "folkets fjende" er slet og ret farligt, hedder det i lederartiklen.

Aviser over hele landet bringer lignende kritik af Trumps udfald mod journalister. Aviserne forsvarer mediernes rolle og store betydning, når befolkningen skal lære sandheden at kende, og når den almindelige boger skal spare tid.

- Rent praktisk så er det os journalister, som må sidde og overvære regeringens møder og sætte os ind i formularer om finansieringen af skolerne, så I ikke behøver at gøre det, pointerer The Arizona Daily Star.

