Op mod 50 landsbyboere meldes dræbt af jægere i Mali

Mindst 16 mennesker er blevet dræbt i et angreb på en landsby i Mali.

Det oplyser embedsmænd fra landets regering søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det var soldater, der fandt de dræbte i landsbyen, som ligger nær den kommercielt vigtige by Djenné i den sydlige del af Mali.

Der er dog stor uenighed om dødstallet.

Organisationen Tabital Pulaaku, der repræsenterer fulani-folket, oplyser således, at næsten 50 mennesker er blevet dræbt.

Ifølge organisationen blev ofrene skudt og dræbt lørdag af traditionelle donso-jægere og deres medskyldige.

En talsmand for Tabital Pulaaku forklarer over for nyhedsbureauet AP, at dødstallet varierer, fordi mange af de dræbte allerede var blevet begravet, da soldaterne nåede frem til landsbyen.

Ifølge talsmand Abdoul Aziz Diallo skete angrebet lørdag, da militsmedlemmer dræbte hyrder uden for Koumaga, før de tvang sig adgang til landsbyen og begyndte at skyde og dræbe civile landsbyboere.

Og da de maliske soldater havde forladt landsbyen søndag eftermiddag, kom gerningsmændene tilbage og dræbte yderligere en mand og hans tre sønner, oplyser talsmanden.

Spændinger mellem rivaliserende etniske grupper er almindelige i det vestafrikanske land.

Landsbyen Koumaga har ry for at være fødested for en række al-Qaeda-tilknyttede ekstremister. Disse ekstremister har siden 2015 regelmæssigt angrebet sikkerhedsstyrker og en fredsbevarende FN-mission i landet.

Den voksende usikkerhed er en stor bekymring forud for valget den 29. juli, hvor præsident Ibrahim Boubacar Keita genopstiller.

Blandt andet har den militante gruppe Islamisk Stat udført angreb i landet og rekrutteret civile landsbyboere.

