Opbakning til globus mangler

BRØNDERSLEV: Med en rekordvarm sommer frisk i hukommelsen, skulle man tro, at klimadebat lige nu var det allerhotteste. Men investorerne har ikke stået i kø for at få Climate Planet til Brønderslev.

Climate Planet er med en diameter på 24 meter verdens største kopi af jordkloden, som samtidig med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål er historien om klodens klima og udfordringer. Planeten blev sidste år bygget i Aarhus og har siden været i København og Bonn, inden den senere tager turen til London.

Handelschef Lars Bisgaard Andreassen drømmer om, at få Climate Planet til Banegårdspladsen i Brønderslev til næste sommer. Det kræver dog 4,2 mio. kr. at få realiseret drømmen. Indtil nu er der ingen penge i hånden, men Lars Bisgaard Andreassen er fortrøstningsfuld.

- Jeg har talt med et par fonde, som er meget positive over for at give et samlet beløb i omegnen af 1,3-1,4 millioner kroner. Og hvis vi er heldige, kan vi måske skaffe helt op mod to millioner kroner i fondsmidler.

13. september vil der være et møde for nordjyske politikere og erhvervsliv, hvor group vice president, Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos vil fortælle om baggrunden for, hvorfor at Grundfos engagerer sig at opfylde nogle af FN’s 17 klimamål. Derudover vil folkene bag Climate Planet fortælle om projektet og perspektivet i det.

- Det er vigtigt at understrege, at man også kan hjælpe med at give en underskudsgaranti i det tilfælde, at der ikke kommer det forventede antal besøgende. Men kommer de, så har det ikke kostet noget at støtte projektet, forklarer Lars Bisgaard Andreassen.

Udover Brønderslev ønsker at få besøg af Climate Planet, så har Berlin også meddelt, at man ønsker at få udstillingen på besøg næste sommer.

- Så jo hurtigere vi kan skaffe pengene, jo bedre er vores chancer for at udstillingen kommer til Nordjylland og Brønderslev, fastslår handelschefen.

Alle andre kan i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen høre om Climate Planet på Brønderslev Bibliotek 27. august kl. 16.30.