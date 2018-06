Opbakning til Hjørring: Flere kommuner vil med i søgsmål

DANMARK: De første kommuner har allerede meldt sig under fanerne hos Hjørringborgmester Arne Boelt (S), der har bebudet et sagsanlæg mod staten, fordi regeringen ikke vil kompensere kommunen for de millioner, Hjørring Kommune er blevet snydt for i udligning.

Klar markering

Nabokommunen Jammerbugt er gået glip af 51 millioner kroner i perioden 2015-2018. Dem vil de nu forsøge at få hjem.

- Det er en klar markering af, at vi er blevet snydt, og hvis man ønsker at tilgodese nogen, der i hvert fald ikke er blevet snydt, så kunne det også godt være, at man på et tidspunkt vil tilgodese nogen, der helt dokumenterbart er blevet snydt i forhold til de data, der er blevet brugt, siger borgmester Mogens Christen Gade (V) med henvisning til, at finansminister Kristian Jensen (V) i den netop indgåede økonomiaftale med Kommunernes Landsforening har besluttet at give over to milliarder kroner til primært København og andre kommuner i hovedstadsområdet, selvom disse kommuner i de senere år uretmæssigt har fået over tre milliarder kroner på bekostning af landets øvrige kommuner.

Provokation

En af disse kommuner er Lolland Kommune, der er blevet snydt for over 100 millioner kroner de seneste tre år. Borgmester Holger Schou Rasmussen (S) indstiller nu til byrådet, at kommunen går med i Hjørrings sagsanlæg.

- Det er ren og skær provokation, at man kompenserer hovedstadskommunerne uden at kompensere de kommuner, der har lidt et tab. Det er mærkeligt, og det er dét, der frustrerer mig dybt. Det er altså en kompensation til kommuner, der har lagt penge i kassen, fordi de har fået for meget i mange år. Vi har sparet over 350 millioner på vores budgetter siden 2012, og kun de 100 millioner kan vi tilskrive tilpasninger som følge af befolkningsnedgang. Men der er ingen, der har villet høre på os i hverken Økonomi- eller Finansministeriet, siger borgmester Holger Schou Rasmussen (S), der er overbevist om, at økonomiudvalget giver grønt lys.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) oplyser til NORDJYSKE, at man også vil drøfte at gå med i søgsmålet på det førstkommende møde i økonomiudvalget, ligesom flere nordjyske borgmestre vil have sagen taget op i det kommunale kontaktråd.