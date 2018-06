OPCW: Sarin og klor blev anvendt ved to angreb i Syrien

Organisationen til forbud mod kemiske våben (OPCW) oplyser, at der under to angreb i Syrien i marts 2017 blev brugt nervegassen sarin og klor.

Angrebene fandt sted i det centrale Syrien.

- Sarin blev højst sandsynligt brugt som et kemisk våben, lyder det fra OPCW's fact-finding-eksperter.

Den dødelige nervegas blev anvendt i Latamneh i provinsen Hama 24. marts sidste år.

Dagen efter blev der med meget stor sandsynlighed anvendt klor nær hospitalet i Latamneh, hedder det.

OPCW's team har ikke mandat til at udpege de skyldige bag kemiske angreb.

Organisationens eksperter siger, at de baserer deres konklusioner på udsagn fra to vidner og fra analyser af indsamlede prøver fra Latamneh.

Angrebet med sarin 24. marts skete to uger før angrebet på Khan Sheikhoun.

Hidtil har det været antaget, at angrebet på Khan Sheikhoun var første gang, at præsident Bashar al-Assads syriske regime brugte sarin siden et dødeligt angreb med nervegassen i august 2013 tæt ved Damaskus. Her døde flere hundrede mennesker.

Angrebet ved Khan Sheikhoun 4. april 2017 fik USA til at affyre 59 tomahawk-raketter mod en syrisk flybase, hvor det blev antaget, at det kemiske angreb udgik fra.

OPCW er fortsat i gang med at undersøge, om der blev brugt kemiske våben under et angreb mod byen Douma ved Damaskus 7. april i år.

Dengang oplyste lokale læger og redningsfolk, at over 40 mistede livet, da de blev angrebet med klorgasser og sarin.

