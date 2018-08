Opdækningsfejl blev dyr for AaB

FODBOLD: Det lignede egentlig en kamp, som AaB burde vinde, men mandag aften tabte holdet et stort skridt i den øverste del af Superligaen, da man tabte med 1-0 på hjemmebane til Esbjerg fB.

En enkelt defensiv brøler var alt esbjergenserne skulle bruge. Et blødt, buet indlæg fra højrekanten sejlede over hovedet på Jakob Blåbjerg, og så kunne finske Joni Kauko snitte bolden forbi Jacob Rinne i AaB-målet.

Det blev kampens eneste scoring, og dermed er AaB nu tre point efter FC København, der topper Superligaen.

AaB lagde offensivt ud med den tyske angriber Philipp Ochs for første gang med fra start, da Jannik Pohl var gledet ud af truppen, fordi han er tæt på et salg til udlandet.

Med højt pres stressede man de bagerste geledder hos vestjyderne, og AaB var så absolut i kontrol. Det blev dog ikke til mange store chancer. Philipp Ochs og Kasper Kusk forsøgte sig begge med skud fra kanten af feltet, der gik forbi stolpen.

Men efter 27 minutter kom AaB’s store mulighed.

Kasper Kusk lagde et blødt indlæg med venstrebenet fra højresiden, og ved den bagerste stolpe fik Rasmus Thellufsen hovedet på, men Jeppe Højbjerg diskede op med en stor redning.

I anden halvleg fortsatte AaB med at have bolden mest, men holdet skabte for få muligheder. Kasper Kusk blev sat godt i scene i højresiden til et godt skud, der dog endte lige på Jeppe Højbjerg.

Og så kunne Esbjerg i stedet slå til efter 57 minutter, hvor Kauko altså snittede bolden forbi en sagesløs Jacob Rinne.

AaB forsøgte at få mere offensiv i gang med indskiftninger af Kasper Risgård og unge Mikkel Kaufmann, men sidstnævnte fik ikke kontrolleret bolden på et fint indlæg fra venstrekanten med 10 minutter igen.

I slutminutterne fik AaB dog for alvor lagt pres på, men mangle halve muligheder blev aldrig til en kæmpechance, og så lykkedes det for Esbjerg at ride stormen af.

Resultatet sender AaB ned på fjerdepladsen i Superligaen efter den spillerunde. Næstekamp er på søndag klokken 14.00 på udebane mod Randers FC.

Inden da venter dog transfervinduets lukning fredag, og inden da ser det ud til, at to spillere i Flores og Pohl forlader Aalborg, mens mindst et nyt navn kommer til.