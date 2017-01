RANDERS: Seks personer - to voksne og fire børn - er mandag fundet døde i et hus i Ulstrup sydvest for Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik ved middagstid en anmeldelse om et mistænkeligt forhold på adressen.

- Ved ankomst til stedet fandt man seks personer - to voksne og fire børn - der alle var døde, hedder det i pressemeddelelsen.

Huset ligger i kvarteret Amstrup Bakker i Ulstrup, hvor politiet har afspærret et større område, mens teknikere og retsmedicinere arbejder på stedet.

Først flere oplysninger tirsdag

Politiet har været meget tilbageholdende med oplysninger om, hvad der kan være foregået i parcelhuset. Mandag aften afviser man at komme med yderligere oplysninger før tirsdag.

- Det politimæssige og retsmedicinske arbejde pågår fortsat på stedet, og det fortsætter nogle timer endnu, hedder det i en pressemeddelelse kort efter klokken 19.

- Det er politiets vurdering, at vi først i morgen vil være i stand til at sige noget mere konkret omkring de nærmere omstændigheder.

Kommune aktiverer beredskabsplan

Favrskov Kommune oplyser, at man er blevet orienteret af politiet om dødsfaldene.

- Favrskov Kommunes beredskabsplan er aktiveret, og vi er til stede med ledende medarbejdere i Ulstrup, hedder det på hjemmesiden.

- Vi er dybt berørte over, hvad der er sket, og vi sender vores medfølelse til de pårørende. I morgen tidlig er vi klar i dagtilbud og på skolen med omsorg og støtte til kammeraterne.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

/ritzau/