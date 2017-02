DANMARK: Den "gamle" Opel Mokka blev aldrig nogen salgssucces i Danmark - modsat andre lande i Europa. Opel Danmark måtte således rode med manglende lancering og en ikke uhindret adgang til de ønskede Mokka-biler, hvorfor det danske salg lå klart under andre lande i Europa.

Det skal den nye Mokka-version med efternavnet X, som blev lanceret i det sene efterår, nu lave om på. Således er det hensigten at fordoble Mokka-salget i år - fra 600 til 1200, oplyser informationschef Erik Morsing fra Opel Danmark.

Ny front og instrumentering

Opel har med Mokka X forsøgt at kombinere SUV’en med de frække linjer fra årets bil 2016 - Opel Astra. Dermed får den nye Mokka X et ifølge Opel forførende og sporty look, samtidigt med at SUV’en udstråler kræfter med sit nye og udvidede motorprogram.

De mest karakteristiske ændringer ved den faceliftede Opel Mokka X er en ny front, ny instrumentering og mulighed for tilpasset firehjulstræk.

Hertil kommer firehjulstræk i kombination med seks trins automatgear, LED forlygter, der tilpasser sig automatisk efter forholdene, og forbedret Opel Eye bakkamera, samt et nyt infotainmentsystem med smartphone integration - herunder Apple CarPlay og Opel OnStar.