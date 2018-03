Opera i New York fyrer dirigentlegende efter sexanklager

The Metropolitan Opera i New York har fyret sin forhenværende chefdirigent og musikdirektør, James Levine, efter at have fundet ”troværdige beviser” for seksuelle overgreb og chikane mod yngre musikere.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Dermed afsluttes Levines 40 år lange karriere ved operaen.

Operaen suspenderede den 74-årige Levine i december som følge af adskillige beskyldninger mod ham om seksuelle overgreb. Samtidig blev der indledt en efterforskning af påstandene.

- Undersøgelsen har afdækket troværdige beviser for, at Levine har stået bag seksuelle overgreb og chikanerende opførsel, både før og under den periode han arbejdede for The Met, skriver operahuset i en udtalelse mandag ifølge Reuters.

Beslutningen om at suspendere Levine kom, dagen efter at The New York Post havde rapporteret, at en 48-årig mand påstod, at han i sine teenageår blev misbrugt af Levine.

Ifølge manden begyndte overgrebene i 1985, da han var 15 år.

Manden, som dengang ønskede at blive dirigent, påstod, at overgrebene fortsatte frem til 1993 og bragte ham på kanten af selvmord.

Få dage efter rapporterede The New York Times om lignende historier fra to andre mænd, som ligeledes anklagede James Levine for seksuelt misbrug.

- På baggrund af disse nye beretninger har The Met truffet beslutning om at handle nu, mens vi afventer resultaterne af undersøgelsen, sagde administrerende direktør på The Met Peter Gelb ifølge AP.

Levine har tidligere betegnet beskyldningerne som "grundløse".

James Levine var musikdirektør på The Metropolitan Opera fra 1976 til april 2016. Herefter gik han egentlig på pension, men blev samtidig udnævnt som musikdirektør emeritus.

Han har siden jævnligt fungeret som dirigent i operahuset. Sidste gang var i december, da han dirigerede Verdis "Requiem".

