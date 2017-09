Operatør beklager aflyst åbning af Aarhus Letbane

AARHUS: I ellevte time blev åbningen af Aarhus Letbane, der skulle have været indviet lørdag, aflyst - blandt andet fordi sikkerhedssystemerne ikke var tilstrækkelige.

Operatøren af letbanen, Keolis, er "dybt rystet" over aflysningen og undskylder over for borgerne i Østjylland og ejerne af Aarhus Letbane.

Det oplyser Keolis, der til daglig skal stå for driften af Aarhus Letbane, i en pressemeddelelse lørdag eftermiddag.

- Vi tager kritikken fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til efterretning og beklager meget konsekvenserne heraf, lyder det i pressemeddelelsen.

Men Keolis påpeger samtidig, at den mener, at sikkerheden var i orden.

- Vi har i de sidste mange måneder arbejdet hårdt på at nå i mål, og vi har en lang række godkendelser på plads samt veluddannede letbaneførere og styringsmedarbejdere klar i startboksen.

- Vi mener, at vi har et sikkert ledelsessystem, hvilket vi også har meddelt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, da vi modtog deres udkast til afgørelse sent fredag, lyder det.

Den første strækning af letbanen skulle have været indviet lørdag, men fredag kom det frem, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kunne godkende letbanen.

Ifølge styrelsen har Keolis blandt andet ikke kunnet fremvise dokumentation for, at sikkerhedssystemet er tilstrækkeligt.

Nu vil operatøren arbejde på at få de sidste mangler på plads.

- Keolis vil derfor i de kommende uger fortsætte det tætte samarbejde med Aarhus Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få de sidste udeståender ud af verden, så driften hurtigst muligt kan påbegyndes med passagerer, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der kommer dog til at gå et stykke tid endnu, før Aarhus Letbane kan begynde at medtage passagerer.

Vicedirektøren i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kåre Clemmesen, vurderer, at der kommer til at gå halvanden til to måneder, før at letbanen kan åbne.

/ritzau/