Opfinder af poseløs støvsuger vil revolutionere elbiler

ENGLAND: Den britiske milliardær og opfinder James Dyson, der blandt andet står bag de poseløse Dyson-støvsugere, oplyser, at han vil udvikle elektriske biler.

Hvis planen holder stik, skal de første eldrevne biler lanceres allerede i 2020.

Bilerne skal være markant anderledes end de eksisterende elbiler. Den primære forskel bliver batteriet, oplyser Dyson.

Den britiske rigmand siger, at det vil koste hans firma to milliarder pund at udforske sit firmas kompetencer inden for batteriteknologi og elektriske motorer.

- Batteriteknologi er meget vigtigt for Dyson, elektriske motorer er meget vigtigt for Dyson, og miljøkontrol er meget vigtigt for Dyson, siger den 71-årige opfinder.

Han forklarer, at han længe har villet udforske udviklingen af biler.

- Jeg har udviklet de her teknologier løbende, fordi jeg vidste, at vi en dag ville kunne lave en bil, siger han.

Ifølge briten har et hold på 400 personer allerede brugt to og et halvt år på at arbejde på bilprojektet, der har været hemmeligt indtil nu.

Men selve bilen skal stadig udarbejdes og designes. Og der skal også vælges et batteri, som bilen skal køre på.

Firmaet hælder til et batteri af fast materiale (solid state battery, red.) frem for et litium-ion-batteri, der bliver brugt i andre elbiler.

Det sker ifølge Dyson, fordi et batteri af fast materiale er mere sikkert, ikke bliver overophedet, oplader hurtigere og kan blive mere kraftfuldt.

Opfinderen siger, at han har grublet over, hvordan han skulle revolutionere bilindustrien, siden den afviste ham i 1990’erne.

- Det her har været min ambition siden 1998, hvor jeg blev afvist af bilindustrien, som med glæde har fortsat forureningen via dieselmotorer, siger James Dyson.

Den kommende Dyson-bil har endnu ikke taget fysisk form. Firmaet har heller ikke besluttet sig for, hvordan den skal se ud, eller hvor den skal fremstilles.

Men Dyson siger, at han udelukker, at man skal arbejde sammen med eksisterende bilkoncerner.

