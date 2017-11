Opfordring: Få nu blus på lampen

LYS I MØRKET: Vejret er vådt, det bliver mørkere, og temperaturerne veksler mellem varme og kulde, og det giver risiko for tåge. Som bilist skal man derfor være ekstra opmærksom, da sigtbarheden i disse situationer bliver markant nedsat.

Ved lav sigtbarhed kan bilens lyskegler kun ses få meter frem - hvis der overhovedet er lys på bilen, vel at mærke. SOS Dansk Autohjælp kan berette om flere oplevelser på vejene, hvor trafikanter kører rundt med slukkede lygter.

- Nyere biler er udstyret med automatisk kørelys, men vi havde en årrække, hvor det ikke var lovpligtigt. Vi ser derfor stadig bilister, der glemmer at tænde baglygterne, og det er altså farligt at køre rundt med en helt mørk bagende, når der er tåget eller tæt nedbør. Ved meget lav sigtbarhed kan det automatiske kørelys desuden være til den svage side, og vi anbefaler derfor, at man manuelt tænder bilens nærlys, siger Keld Jeppesen, distriktsleder hos SOS Dansk Autohjælp.

Ud over de mange perioder med usigtbare vejrforhold så bliver det også senere lyst og tidligere mørkt. Det er derfor typisk nu, bilister finder ud af, at bilen har en defekt forlygte, fordi de pludselig kører rundt uden at kunne oplyse en mørk vej tilstrækkeligt.

- Har du ikke allerede tjekket dine lygter, er det på tide at få det gjort. Der er mange såkaldt "enøjede" biler på vejene, og det kan hurtigt blive farligt. Ikke nok med, man ikke selv kan se langt nok, så kan man være svær for andre bilister at få øje på, siger Keld Jeppesen.