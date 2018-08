Opgivende byråd: Vi kan ikke blokere for svinefarm i landsby

REBILD: Politikerne blev mødt af en gruppe demonstrerende borgere foran rådhuset i Støvring, da de torsdag aften blandt andet skulle tage stilling til en sag om godkendelse af en stor svinefarm midt i Skibsted.

Sagen var kommet på byrådets dagsorden på anmodning af Den Sociale Fællesliste, men det store flertal mente nu ikke, at de som kommunalbestyrelse kunne gøre til eller fra.

Efter næsten en times diskussion endte det da også med, at hele 18 stemte for borgmester Leon Sebbelins (RV) forslag om at skrive i protokollen, at sagen var drøftet, men at det i øvrigt skulle understreges, at alle forhold skulle være bragt i orden på ibrugtagningstidspunktet.

Kommunens embedsmænd er nemlig af den stærke overbevisning, at byrådet ifølge loven ikke har nogen saglig begrundelse for at afvise en godkendelse.

Og det bekræftede borgmesteren.

Allan Busk appellerede ellers flere gange til sine byrådskolleger om dog alligevel at sende det signal, at man var imod en svinefarm midt i en landsby:

- Jeg tror på, at vores forvaltning har behandlet denne sag sagligt og professionelt, men det overrasker mig alligevel, at vi ikke kan lukke den på en ordentlig og sober måde. Det er jo en rigtig lortesag, for det er jo det, det i bund og grund handler om, det kommer til at lugte. Men jeg synes, vi flygter fra vores politiske ansvar.

Alle var sådan set enige om, at placeringen midt i Skibsted ikke var optimal, og at ankenævnet nok kommer til at afgøre sagen i sidste ende, uanset hvad.

- Jeg synes måske personligt ikke, at det er den mest fremragende placering, selv om jeg selv har en landbrugsbaggrund. Men landmanden skal jo også behandles efter loven, og byrådet har ikke de faglige evner eller den rolle til at sagsbehandle, sagde Jeppe Ugilt (V).

Foruden Den Sociale Fællesliste stemte Allan Jæger (S) og DF imod, i alt syv.

De mange tilhørere fra Skibsted undlod ikke at lade deres utilfredshed høre i byrådssalen, som de fleste forlod straks efter punktet.