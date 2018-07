Ophugningsgigant har første aftale på plads

FREDERIKSHAVN: Det amerikanske ophugningsværft Modern American Recycling Services (M.A.R.S.), der i år har etableret sig på Frederikshavn Havn, har nu fået den første store ophugningsaftale på plads.

Aftalen drejer sig om to store produktionsplatforme, Tyra Vest og Tyra Øst, fra Total Danmarks udviklingsprojekt i Tyra-feltet ud for Esbjergs kyst. De to produktionsplatforme vejer henholdsvis 15.500 og 7.600 tons, hvilket betyder, at ophugningsprojektet kommer til at være det største i Danmarks historie.

M.A.R.S. forventer, at der skal lægges omkring 140.000 arbejdstimer i projektet. Det kommer derfor til at skabe gode jobmuligheder både for folk tilknyttet Frederikshavn Havn, men også i resten af regionen, skriver M.A.R.S. i en pressemeddelelse.

- Vi er stolte og ydmyg over at blive belønnet med dette første platform-genvindingsprojekt på vores nye europæiske facilitet i Frederikshavn Havn. Vi føler os overbevist om, at vi med vort fokus på miljø, bæredygtighed og sikre arbejdsforhold og samtidige fokus på effektivitet opnået gennem årtiers erfaring i USA, også fremover vil sikre mange projekter til vores facilitet på Frederikshavn Havn, siger Dwight Butch Ceton, der er CEO og ejer af M.A.R.S.

M.A.R.S. forventer at gå i gang med projektet i eftersommeren 2020.