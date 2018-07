Oplev Nordjylland i pedalfart: Her er vores guide til cykelferien

Når man møder omgivelserne i pedalfart, viser naturen og menneskene sig fra nye sider.

Sidste år pakkede Søren Skov og Britt Kristensen fra NORDJYSKE cykeltaskerne for at opdage Nordjylland på ny. Fortællingerne fra turen har vi valgt at udgive igen i år, fordi vejret indbyder til en tur på jernhesten, og fordi cykelferier ikke er gået af mode i mellemtiden.

Så hvis du ikke fik læst artikelserien sidste år, har du her muligheden. Og hvis du endnu ikke har været på cykelferie, er det her måske inspirationen til at komme i gang.

Turen starter fra Nibe og ender på femte dagen på den anden side af fjorden - på Gjøl.

Førstedagen byder på et kulturelt stop, en smuk cykelrute og overnatning lige ud til vandet. Her er ruten fra Nibe til Hvalpsund.

På dag to byder ruten på bakker og hård modvind, men naturen på Mors udvikler mirakler. Her er ruten fra Hvalpsund til Nykøbing Mors.

Tredjedagen står i fossilernes tegn. Samtidigt er der masser af tid og mulighed for fuglekiggeri. Her er ruten fra Mors til Bulbjerg.

Fuglefjeld, sjældne orkideer og bunkers fra 2. Verdenskrig og masser af liv. Det er bare nogle af oplevelserne, som dage fire byder på. Her er ruten fra Bulbjerg til Fjerritslev.

Pedalerne snurrer nærmest rundt af sig selv på den sidste dag. Dagen byder på en kro, der har genfundet sig selv og med korte mellemrum på ruten er der små oplevelser, der egner sig til et lille stop og et billede - blandt andet Årup Hede, Kokkedal Slot og Oxholm Herregård. Her er ruten fra Fjerritslev til Gjøl.

Og hvis du mangler tips til cykelturen, har vi også tænkt på det. Der er nemlig mange spørgsmål, der kan opstå forud for sådan en oplevelse: Kan man tage på cykelferie på en damecykel med tre gear? Hvilken påklædning er bedst? Hvad skal man tage med i taskerne? Her får du svarene og de bedste tips til cykelferien.