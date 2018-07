Opmærksomme borgere: Spritbilist og spritcyklist stoppet

AALBORG/BROVST: De fleste ved, at det ikke er smart at sætte sig bag rattet i bilen, hvis man har fået flere promiller end godt er. Men det er heller ikke smart at cykle med sprit i blodet.

På Ny Kærvej i Aalborg blev en 50-årig mand fra Haderslev natten til torsdag opmærksom på en kvinde, som slingrede hjem på cykel efter en aften i byen.

Den 20-årige kvinde faldt indtil flere gange, og derfor mente den 50-årige mand, at det var bedre at få hende stoppet, inden hun gjorde skade på sig selv. Han ventede derfor med kvinden, indtil politiet ankom. Patruljen fortalte kvinden, at det ikke var sikkert at cykle i så beruset tilstand, og hun blev derfor bedt om at trække cyklen hjem, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Spritbilister

Også på Egensevej i Aalborg var en borger opmærksom, da han onsdag aften så en bilist, som kørte meget uforsvarligt og usikkert. Han kontaktede politiet, som bad anmelderen blive bag den formodede spritbilist, inden patruljen nåede frem.

Et pust i alkometeret fra den 55-årige kvindelige bilist afslørede, at hun ganske rigtigt var påvirket af spiritus. En køretur til Aalborg Universitetshospital fik bekræftet kvindens promille med en blodprøve.

I Brovst var det en rutinekontrol natten til torsdag, som satte en stopper for en påvirket bilist på Hjortedalsvej.

Den 18-årige fører af bilen blev bedt om at puste i alkometeret, og da det slog ud med en promille over det tilladte, måtte den 18-årige lade bilen stå - og i stedet lade sig transportere til stationen af patruljevognen for at få taget en blodprøve.