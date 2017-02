VRÅ: Vendsyssel FF ligger inden forårssæsonen nummer to i landets næstbedste fodboldrække, og trods et nederlag i en testkamp på 4-1 imod Thisted FC, så har holdet til gengæld imponeret mod modstanden fra Superligaen.

Holdet indledte testkampene med at spille 2-2 mod FC Midtjylland i en kamp, hvor man endda var foran med 2-0, og torsdag besejrede vendelboerne Randers med 3-2 efter et flot comeback i anden halvleg.

Offensivspilleren Moses Opondo er da heller ikke i tvivl om, hvad der skal være holdets målsætning.

- Vi skal gå efter oprykningen, siger Moses Opondo.

Han er kommet på en fast aftale i Vendsyssel FF efter at have været i klubben på et lejemål i foråret. Og han er glad for, at han nu kan have fokus helt og holdent på Vendsyssel FF.

- Jeg er rigtig glad for at være faldet helt på plads og have en klub, som jeg kan koncentrere mig helt om. Nu håber jeg, at jeg kan bide mig fast på holdet her i foråret, siger den tidligere AaB-spiller.