Opondo: Vi bevarer ydmygheden

HJØRRING: Det blev aldrig til et gennembrud i AaB for Moses Opondo.

I stedet søgte han længere nordpå og blev omskolet til midtbanespiller. Og i denne uge har han kunnet kigge tilbage på et imponerende forløb, hvor Vendsyssel vandt sæsonpremieren, og han selv blev nomineret til rundens spiller i Tips Bladet.

- Jeg har selvfølgelig set det, og det gør mig da meget stolt, men det er ikke noget, jeg har brugt meget tid til at tænke over, siger midtbanespilleren, der diskede op med et mål og en assist i sejren over OB.

- Men vi har selvfølgelig haft en rigtig god uge med masser af højt humør. Vi fik den start, som vi alle sammen havde drømt om. Men samtidig handler det også om, at vi ikke lader det stige os til hovedet. At vi bevarer fokus på træningen og bliver ved med at være ydmyge. Vi ved godt, at vi stadig er underdogs, men det er en rolle, der passer os godt, siger Moses Opondo, der forlængede sin kontrakt i Vendsyssel lige før sæsonstart.

Vendsyssel FF møder i dag et af de hold i Superligaen, som de i forvejen har et solidt kendskab til. Modstanderen er Esbjerg fB, der ligesom vendelboerne rykkede op via playoffkampe denne sommer.

Også Esbjerg kom bedre fra land i landets bedste række, end mange havde forudset, da holdet fik et enkelt point med sig hjem fra premieren i Farum.

- Men det beviser jo bare det, som vi hele tiden har sagt. De øverste hold fra 1. division kan sagtens spille med i Superligaen. Stor er forskellen altså heller ikke, og det er der mange hold, der kommer til at opleve, siger han.