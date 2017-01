RANDERS: Oprykkerne fra Randers HH ligger sidst i 888 Ligaen, landets bedste håndboldrække for herrer, men ambitionerne er store i den kronjyske klub.

Klubben har tirsdag skrevet kontrakt med Mors-Thys træner Jan Paulsen, som fra næste sæson skal stå i spidsen for Randers-herrerne.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Allerede i september meddelte Mors-Thy, at indeværende sæson blev den sidste for Jan Paulsen i klubben.

Den tidligere landsholdsspiller kommer med trænererfaring fra Flensburg-Handewitt, Team Esbjerg og altså Mors-Thy.

- Jan er en træner med en utrolig karisma. Han ved, hvad han vil, og han giver klar besked. Han er en træner, der stiller store krav til sig selv, til spillerne og til sine omgivelser, siger Randers-sportschef Peter Hansen.

Ambitionerne om at bide sig fast i landets bedste række har været afgørende for, at Paulsen valgte at skrive under med Randers. Men han er afklaret med, at Randers lige nu er sidst og risikerer at rykke ned, inden han tager over.

- Skulle det være tilfældet, tager jeg det som en mulighed for at kunne bygge holdet op, siger Jan Paulsen til klubbens hjemmeside.

Randers har samlet seks point sammen i 17 kampe, og det er kun et enkelt point færre end TM Tønder, der lige nu indtager næstsidstepladsen i rækken.

/ritzau/