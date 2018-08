Oprykkerne delte i porten i Hjørring

FODBOLD: Vendsyssel FF fik point for tredje gang ud af fem mulige, og den første uafgjorte kamp i klubbens korte levetid i Superligaen, da det fredag aften blev 1-1 i hjemmekampen mod medoprykkerne fra Vejle Boldklub.

Vendsyssel FF kom ellers i front med 1-0 kort før pausefløjtet, men der gik heller ikke mange minutter af anden halvleg, før gæsterne fik udlignet til det, der skulle vise sig at blive kampens slutresultat.

Det var ikke denne Superligasæons kønneste kamp. Gæsterne startede ud som det boldbesiddende hold uden rigtigt at blive farlige, og vi skulle hen til det 27. minut, før kampens første store chance kom.

Lucas Jensen satte fart i højresiden hos Vendsyssel FF og lagde bolden fladt indover. Sebastian Czajkowski mistimede sig afslutning og ramte forbi bolden, der i stedet endte hos en helt Mads Boe Mikkelsen, der denne dag fik chancen fra start å venstrekanten. Han forsøgte at føle bolden op i modsatte målhjørne, men fik for meget luft under den og sendte det store tilbud over mål.

Kort før pausen skulle han dog vise sig at rette op på den store afbrænder. Moses Opondo lavede fine ting med bolden på kanten af feltet, inden han lagde den af til Mads Boe Mikkelsen, der trykkede fladt af mod det nærmeste hjørne, og her kunne Pavol Bajza ikke få fat i den, og den sjuttede under ham og op i nettaget.

Dermed kunne Vendsyssel gå til pausen med en rigtig god fornemmelse, men straks fra anden halvlegs start fik Vejle sat mere gang i spillet.

Først var keeper NIcolai Flø tæt på at forære gæsterne et mål, da hans endte bolden ind i hovedet på Vejle-angriberen Imed Louati. Alles øjne fulgte bolden, der dog heldigvis for Vendsyssel gik forbi opstanderen.

Men kort efter fik gæsterne udlignet. ET hurtigt indkast førte til gode kombinationer i venstresiden, og anfører Jacob Schoop lagde en god yderside ind i panden på Rasmus Lauritsen, der sikkert kunne heade bolden ind fra kort afstand.

Resten af kampen var det Vejle, der havde mest af spillet, mens Vendsyssel satsede på omstillinger, men det blev ved de 1-1. Dermed er Vendsyssel FF på syv point for fem kampe og er på femtepladsen i Superligaen - næste kamp er fredag 7. august på udebane mod SønderjyskE.