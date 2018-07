Oprykkerne fra Vejle overrasker med 1-1 i Brøndby

FODBOLD: Oprykkerklubben Vejle Boldklub fortsætter den flotte tilbagevenden til Superligaen.

Efter en sejr i premieren fik de rødblusede søndag et uafgjort resultat med fra udekampen i Brøndby, hvor en tidlig scoring af gæsterne sikrede 1-1.

Gæsterne var ellers under tung belejring på Vestegnen, men takket være solidt forsvarsspil og hård fight kunne Vejle-spillerne rejse hjem med et point i bagagen.

Dermed står begge hold noteret for fire point efter to kampe og er derfor placeret side om side på tabellens tredje- og fjerdeplads.

Brøndby-spillerne blev budt varmt velkommen til sæsonens første hjemmekamp af de fremmødte tilskuere, men det var gæsterne, der efter otte minutter fik lov at juble først.

Her sendte venstrebacken Viljormur Davidsen et indlæg til bageste stolpe, hvor angriberen Allan Sousa dukkede op og scorede for anden kamp i træk.

Generelt gik gæsterne uimponeret til opgaven, og de rødblusede spillede i flere perioder frisk til, hvilket kastede flere gode muligheder af sig.

Det var dog Brøndby, der havde overtag i spillet, og efter flere store muligheder fik angriberen Kamil Wilczek minuttet før pausen bragt balance i regnskabet, da polakken slap fri og udlignede med sin førsteberøring.

Kampbilledet fortsatte efter pausen, hvor Brøndby forblev i kontrol, mens gæsterne blev presset langt tilbage.

Brøndby-presset blev intensiveret mod slutfasen, hvilket dog også gav store chancer i egen ende, men ingen af holdene formåede igen at finde vej til målet, og kampen sluttede derfor 1-1.

/ritzau/