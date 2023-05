Årets vildeste dag: Burgerkæde forbereder sig på massivt besøg og kærlighedserklæringer

AALBORG:Hvert år vælter mange hundrede mennesker ind ad døren hos Burger King i jagten på et 'greasy' måltid og et toiletbesøg under årets karnevalsoptog.

- Karneval er helt klart årets travleste dag. Det vil jeg sige og stå ved. Men der er en fed stemning, siger Adem Scheele, der er 1. assistent hos Burger King på Østerågade lige ved Nytorv.

- Der kommer mange kærlighedserklæringer henover disken, griner han.

Til de tissetrængende

Og er du tissetrængende, er der her en bonusinfo. For der er to toiletter på Burger King, som man kan bruge under hele karnevalet.

- Vi har to kundetoiletter, der bliver rengjort flere gange i løbet af dagen. Og rengøringen har nok at lave den dag, for der skal også gøres rent i restauranten mange gange i løbet af dagen, siger Adem Scheele.

Ekstra mandskab kaldt ind fra hele landet

Og menuen er ikke den eneste ændring, der er i restauranten denne særlige dag. For der bliver også sat ekstra kasser op, så du ikke skal stå i kø alt for længe, og der er hentet mandskab fra hele landet til Aalborg for at få tingene til at spille.

- Vi er omkring 30 indkaldt på arbejde i løbet af hele dagen. Og vi henter managers ind fra hele Danmark. Vi har lavet en 'floor-plan', så alle ved, hvad de skal, siger Adem Scheele.

- Det er en megafed dag at være på arbejde, siger han.

På karnevalsdagen bliver der sat ekstra kasser op på Burger King på Østerågade. Foto: Line Ettinger Julsgaard

En særlig karnevalsmenu

Erfaringen viser, at der er mange karnevalsgæster, der pludselig får et akut burger-behov eller cravings efter chili cheese. Og på den front kommer Burger King maverne lidt i forkøbet.

For der er nemlig sammensat en helt særlig karnevalsmenu i år.

- Karnevalsmenuen består af en stor whopper cheese-menu med fire chili cheese, fortæller Adem Scheele.

Whopper-burgeren er Burger Kings signaturburger, der består af salat, tomat, løg, pickles, mayo, bøf og ost og ketchup.

Og osten er der ikke sparet på i karnevalsmenuen, for hertil hører fire chili cheese, som med garanti kan rette op på saltbalancen sammen med fritterne.