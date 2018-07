Optimistisk Minor trods nederlag

FODBOLD: Hobro måtte gå fra banen som tabere i sæsonpremieren i Superligaen i Vejle.

Anden halvleg bød på hele fire scoringer, men desværre for Hobro var de tre af dem fra Vejle, der dermed vendte tilbage til Superligaen med en sejr,

- Der er ingen grund til at hænge med næbbet. Jeg synes, at vi har en rigtig god trup, og vi har gode forventninger til sæsonen, og det skal det her ikke ændre på, siger forsvarsspilleren Rasmus Minor.

Hobro har to svære kampe mod FC København og Brøndby i de to næste spillerunder.

- Men for at bruge en gammel kliche, så er det bare om at komme op på hesten igen. VI har formået at holde på hele truppen fra sidste sæson, og kontinuitet er vigtigt i fodbold, så på det område er vi rigtig godt med. Der kommer et par svære kampe, men vi har før vist, at vi er i stand til at overraske imod de store hold i Superligaen, siger Rasmus Minor.