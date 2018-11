Optimistisk Vendsyssel-chef: De giver muligheder

FODBOLD: Vendsyssel FF fik en forrygende sejr på udebane mod AaB, da klubben sejrede på det, man uden at fornærme nogen kan kalde en heldig scoring af forsvarsspilleren Søren Henriksen.

Fredag aften kan holdet følge op på det gode resultat i hjemmekampen mod Sønderjyske - holdet tabte det omvendte opgør i Haderslev med 2-1 efter en ellers rimeligt lige kamp.

- Frem for alt skal vi være bedre til at udnytte de muligheder, der kommer, for vi havde egentlig en del af dem dernede. Og så ved vi, at SønderjyskE er et hold, der kommer med en helt masse energi. De går hårdt ind i duellerne, de løber meget, de er meget aggressive, og så håber jeg på, at vi genetlig ikke bruger så meget tid på det, men i stedet finder muligheder rundt om deres pres, siger cheftræner Jens Bertel Askou.

- De spiller jo egentlig med en ret offensiv taktik, hvor de fire forreste positioner alle er angribere, og det kan give nogle muligheder i deres bagerste rækker, hvor der måske ikke er helt så meget fokus på at komme hjem for kantspillernes vedkommende. Men samtidig skal vi heller ikke give så mange chancer væk, som vi gjorde dernede.