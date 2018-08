Organisation: Børn forsøger at begå selvmord i flygtningelejr

Børn ned til tiårsalderen forsøger jævnligt at begå selvmord i flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos.

Det fortæller Luca Fontana, der er koordinator i den humanitære nødhjælpsorganisation Læger uden Grænser, til BBC.

- Det er noget, vi ser konstant, siger han.

Lejren er bygget til at huse 2000-3000 mennesker, men flere end 8000 mennesker befinder sig i øjeblikket i lejren.

72 mennesker skal deles om et toilet og 84 mennesker om et bad.

Det medfører dog ikke bare trængsel om de basale faciliteter, men også store problemer med at få behandlet de mange mennesker, der har psykiske lidelser som følge af krigstraumer.

Ifølge Læger uden Grænser er volden i lejren og seksuelle overgreb eskaleret som følge af den tilspidsede situation.

I foråret blev flere asylansøgere i flygtningelejren såret i sammenstød med politiet under en protest, og cirka 200 kvinder og børn måtte evakueres til et nærliggende hospital.

Ved en anden episode i marts satte en 26-årig asylansøger ild til sig selv i lejren og fik mindre forbrændinger.

Sara Khan, der er flygtet fra Afghanistan, fortæller til BBC, at hun frygter for sin families sikkerhed.

- Vi er altid klar til at flygte. 24 timer om dagen har vi vores børn klar. Volden gør, at vores små børn ikke får noget søvn, siger Sara Khan.

Læger uden Grænser forlod oprindeligt lejren i protest over forholdene, men har nu åbnet en klinik uden for lejren, fordi behovet for lægehjælp var så stort.

Nu forsøger organisationen at råbe FN's flygtningehøjkommissariat, UNCHR, og Grækenlands sundhedsministerium op.

Desuden kritiserer organisationen EU's aftale med Tyrkiet om at stoppe flygtningestrømmen.

Aftalen betyder, at enhver, der ankommer til græske øer, returneres til Tyrkiet, medmindre de kvalificerer sig til asyl. Dog kan proceduren være langvarig. Det betyder ifølge organisationen, at folk sidder fast i lejren.

/ritzau/