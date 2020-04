Organisationer tvivler på børnehaveåbning efter påske

KØBENHAVN:Der er varslet en "langsom" genåbning af landet efter påske, hvis danskerne ellers overholder myndighedernes anvisning.

Men for landets børnehaver og vuggestuer er det ikke realistisk at åbne så tidligt.

Peter Grevsen, formand for Daginstitutionernes Lands-Organisation, forudser en lang række dilemmaer.

Der er både lavpraktiske og sundhedsmæssige hensyn at tage, siger han.

- Det vil tage tid, ja, det vil faktisk tage lang tid. Vi kan ikke bare åbne fuldstændigt efter påske, siger Peter Grevsen.

De politiske drøftelser om genåbningen af daginstitutioner er netop nu i gang.

Elisa Rimpler, formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Bupl, sidder med i disse.

Hun tvivler også på, man bare sådan uden videre kan åbne daginstitutionerne igen.

- Et er, at tallene går den rigtige vej. Noget andet er, at smitten jo stadig vil være i samfundet. Det betyder også, at når der skal lukkes op, skal det ske gradvist og kontrolleret.

Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation, Fola, mener, at der skal findes en model for, hvornår og hvordan der skal åbnes op.

Men også hun ser en lang række problemer i en hurtig genåbning.

Det gælder særligt, hvis børnene skal passes forskudt, som statsminister Mette Frederiksen (S) har varslet, skal være tilfældet på skoler og arbejdspladser.

- Du kan ikke sige en uge ad gangen eller hver anden dag.

Spørger man professor og virusforsker Søren Riis Paludan fra Aarhus Universitet, er der ingen grund til at åbne daginstitutionerne i første bølge af den varslede genåbning.

Det kan måske ske på gymnasier, universiteter og folkeskolens ældste årgange.

- Men lige præcis de allermindste er nok ikke så gode til den del, der hedder afstand.

- I første bølge vil det nok være at slippe bremsen for meget, hvis man åbner for de allermindste, altså i børnehaver og vuggestuer, siger Søren Riis Paludan, som ikke anser en åbning af daginstitutioner som realistisk lige efter påske.

