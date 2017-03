SKAGEN: Onsdag den 22. marts inviterer Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) til orienteringsmøde om "Lille Skagen".

Karl Erik Slynge, direktør i Trigon A/S, vil fremlægge planerne for "Lille Skagen", Trigons planer for området, hvor Hedeboskolen lå, og FUF opfordrer alle interesserede til at møde op.

Mødet foregår på Kulturhus Kappelborg fra klokken 19.00.

- FUF er glade for, at Trigon A/S med direktør Karl Erik Slynge offentligt vil fremlægge projektet til debat for foreningslivet og interesserede, så der bliver muligheder for at påvirke indretningen af området og bygninger, som senere også vil kunne bruges aktivt af foreninger i Skagen.

- Det er en enestående mulighed for at se og høre om de store flotte planer for den tidligere Hedeboskole og området omkring. Her vil der blive muligheder for at skabe rum for både eksisterende og nye fritidsaktiviteter. Kun fantasien, fondes tilskud og bygherrens økonomi sætter grænserne, siger FUF-formand Henrik Carlsen.

Mødet har været udsat grundet politiske forhandlinger og en høringsperiode for "Lille Skagen"-projektet, men nu er vejen banet og tiden inde til at få en dialog mellem fritidslivet og projektet.