Orkanen Maria har ramt Puerto Rico med 250 kilometer i timen

PUERTO RICO: Orkanen Maria er onsdag middag dansk tid gået i land nær Yabucoa i Puerto Rico. Det oplyser USA’s nationale orkancenter, NHC.

Maria blev kort forinden nedjusteret til en kategori 4-orkan. Det er det andet højeste på skalaen.

Men den er fortsat "ekstremt farlig", lød det tidligere på dagen fra NHC.

Guvernør Ricardo Rossello advarer om, at orkanen "bliver et ekstremt voldsomt fænomen".

- Vi har ikke oplevet en hændelse af denne størrelse i moderne historie, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Maria er i færd med at trække et spor af ødelæggelse gennem Caribien med op til 250 kilometer i timen.

Det sker, kort tid efter at orkanen Irma hærgede samme område, hvor den kostede 38 personer livet - og yderligere 36, da den senere ramte USA.

Maria er målt på vindhastighed den ottende stærkeste storm i Atlanterhavets historie, skriver AP.

Orkanen har også raseret St. Croix, der er en del af den tidligere danske koloni i området, som i dag hedder De Amerikanske Jomfruøer.

Maria ventes at blive den værste storm i St. Croix siden 1989. Her ramte orkanen Hugo.

Kennet Mapp, der er guvernør på De Amerikanske Jomfruøer, har advaret om, at folk skal passe på.

- Du mister dit liv, når du begynder at tænke over, hvordan du kan redde et par skillinger ved at stoppe noget fra at bryde sammen, brænde ned eller falde fra hinanden, siger han.

- Det eneste, der betyder noget, er din families, dine børns og din egen sikkerhed. Resten er ting - glem dem.

Orkanen har allerede kostet mindst én person livet på øen Guadeloupe og fuldstændig raseret den lille ø-nation Dominica.

/ritzau/Reuters