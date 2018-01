Orskov-koncernens overskud falder brat

FREDERIKSHAVN: OY Holding-koncernen, der er ejet af familien Ørskov og blandt andet indeholder værftet Orskov Yard, kom ud af regnskabsåret 2016/2017 med et resultat efter skat på 12 millioner kroner.

Det er en stor tilbagegang på 85 procent i forhold til regnskabsåret før.

Omsætningen faldt mellem de samme perioder med knap 10 procent.

Alligevel kalder ledelsen resultat for "tilfredsstillende set i forhold til det nuværende marked".

Det fremgår af årsregnskabet, at indtægterne fra "andre kapitalandele og værdipapirer" er faldet fra over 71 millioner kroner i regnskabsåret 2015/2016 til et minus på 5,3 millioner kroner i det seneste regnskabsår, altså med 76,4 millioner kroner.

Faldet i denne post dækker primært over, at OY Holding-koncernen i det forrige regnskabsår solgte sine aktier i Danmarks Skibskredit med en stor økonomisk engangsgevinst til følge, som ikke har kunnet gentages.

Isoleret set endte resultatet i Orskov Yard på ni millioner kroner, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til regnskabsåret før.

Kapitalen i OY Holding ApS er ejet af Ann Birgitte og Niels Ørskov Christensens Familiefond med 90 procent af anparterne.

Kontrollen over selskabet ligger dog hos Christina Ørskov, Malte Ørskov og Luna Ørskov, der tilsammen besidder en stor majoritet af stemmer i selskabet.

Ejerne har i det forløbne regnskabsår trukket 75 millioner kroner ud af OY Holding i ekstraordinært udbytte.

Derudover foreslår ledelsen i den offentliggjorte årsrapport, at der udbetales et ordinært udbytte på fem millioner kroner til ejerne.

Udbyttebetalingen betyder, at egenkapitalen i Orskov-koncernen på trods af det seneste regnskabsårs overskud er faldet fra 308 millioner kroner ved regnskabsårets start til 240 millioner ved udløbet af det.